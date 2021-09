Il questore di Napoli: “Green Pass e mascherine norme importanti per il ritorno allo stadio. C’è bisogno di collaborazione, aperti i cancelli 4 ore prima per evitare assembramenti

Alessandro Giuliano, questore di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di domani al Maradona alle 18 tra Napoli e Juventus:

“Il Green Pass e la mascherina consentono di tornare allo stadio, sono norme di sicurezza importanti. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole annesse alla presenza negli stadi, cosi come il distanziamento sociale all’interno dell’impianto. Il posizionamento a scacchiera è una norma a livello nazionale e non regionale. I cancelli domani saranno aperti alle ore 14, 4 ore prima e 3 rispetto a quanto avviene di solito. Contro il Benevento molti tifosi si sono presentati un’ora prima della gara. Tutti devono dare una mano. Se tutti si presentano allo stadio in tempo si evitano problemi e assembramenti. Domani ci saranno più steward e più varchi aperti”.