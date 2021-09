LIVE – Napoli, Spalletti: “Ho sognato sfide come questa, siamo pronti. Anguissa domani gioca, ecco come si è presentato”

Nella conferenza stampa pre Napoli-Juventus di domani alle 18:00, nel centro sportivo di Castel Volturno, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato così:

Com’è la vigilia di Napoli Juve?

Chi ha sognato il pallone fin da piccolo sognava queste sfide, queste rivalità. Anche i calciatori l’aspettano e vogliono giocarla. Siamo nella situazione ottimale per giocarla. Dopo le partite tra Nazionali non è mai facile, sono d’accordo con ADL perchè ci saranno delle penalizzazioni per alcune squadre. Funziona cosi per tutti, dobbiamo rivedere questa situazione. Oggi è successo alla Juventus, ma può capitare a tutti.

Allegri ha detto che il Napoli è una candidata allo scudetto, pareri?

E’ un pensiero reale, lui conosce bene quell’ambiente e poi basta vedere i risultati degli ultimi anni.

Se si trova con la Juve a +8?

E’ un gioco che non mi piace, non ci penso ora. Da parte mia non mi piace tutto ciò, non rispondo. I giocatori come stanno? Stanno benissimo, quelli che sono rientrati sono un po affaticati. Loro ci tengono a dare un contributo alla loro nazione. Lokotka non sta bene, Zielo anche. Altri li valuteremo stanotte, spero di ricuperare più giocatori possibili.

Si è inventato qualcosa in vista della Juventus? Lo spirito del gruppo com’è?

Dobbiamo migliorare con lo spirito, dobbiamo essere pronti dinanzi a qualsiasi sfida avremo avanti da qui fino alla fine. La rosa è ampia proprio per questo, per riuscire a sopperire a queste eventuali assenze. Ore le assenze per via delle Nazionali li hanno tutte, chi di più chi meno. L’obiettivo è offrire un buon calcio e un buon spettacolo, per farlo c’è bisogno di grandi calciatori.

Anguissa, che impressioni le ha fatto e i problemi burocratici per giovedi?

Allora Frank, preferisce essere chiamato cosi, ha già fatto capire di che pasta è fatto. Sarà utile a noi perchè le sue caratteristiche non si trovano nella nostra rosa. E’ quello che cercavamo Giuntoli è stato bravissimo. Lui è pronto per la Juve. Per giovedì i problemi burocratici sono un po assurdi, vedremo.

Falsa partenza della Juve, questo può essere un vantaggio o svantaggio?

E’ uno svantaggio, sicuramente. come è successo con il Genoa a Milano: le vittorie viziano, bisogna tenere l’asticella che dia stimoli che non faccia diventa presunzione.

Anguissa, ha detto che è pronto, anche per la Juve?

Lui domani gioca, pronto per giocarla. Sarà titolare.

Che cosa si aspetta dalla Juve?

Mi aspetto sia difesa a 3 che 4-3-3: il calcio moderno ci ha abituato cambiano di scenario velocemente. Noi dobbiamo essere pronti.

Napoli più fisico che ne pensa?

La fisicità è importante, come la tecnica. Vanno di pari passo. Sono un connubio che a noi serve.

E’ ipotizzabile che la mancanza di centrocampisti la porta a cambiare modulo?

Si è una possibilità, abbiamo già giocato a due. Dipende dalle caratteristiche degli giocatori in campo. Già con Gattuso si è giocato cosi, in futuro si potrà giocare con il centrocampo a 2. Con Anguissa e Ruiz non hanno problemi a giocare a due o tre.