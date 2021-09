Napoli-Juventus è una sfida molto sentita in città: i rivali bianconeri sono i più acerrimi per l’ambiente napoletano e da tanti anni l’asse Napoli-Torino è un asse in cui c’è una profonda disputa calcistica.

Per questo motivo, domani ci sarà quasi il tutto esaurito(ovviamente del 50% che è la capienza massima di uno stadio), per cui i 27 mila biglietti disponibili sono andati quasi tutti venduti.

Ciò da un lato fa piacere, dall’altro mette in ansia le autorità napoletane, in quanto il Napoli ha riscontrato alcuni problemi nell’ingresso dei tifosi, in quanto per la lentezza dei controlli sul Green Pass si creano file interminabili con tifosi tutti ammucchiati tra di loro.

Per questo motivo, il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha disposto l’apertura dello stadio a partire dalle ore 14, in modo da far defluire l’accesso dei tifosi, e ha richiesto al Napoli di poter inserire altri steward per poter sveltire i controlli.

Insomma, domani tutti si augurano che sarà tutto perfetto, non solo sul campo.