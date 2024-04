Kvaratskhelia al Barcellona, parla Gago: “Xavi lo vuole. Su Lobotka…”

Il giornalista spagnolo Mario Gago ha parlato a Radio Crc dell’interesse delle squadre spagnole per i big del Napoli.

Ecco le sue parole: “Se Xavi potrebbe chiedere al Barcellona di prendere Lobotka e Kvaratskhelia? In Spagna si parla del fatto che a Xavi piacerebbe avere Kvaratskhelia sulla fascia. Il Barcellona per la prossima estate ha bisogno di un centrocampista che giochi dove c’era Busquets. Quest’anno non c’è stato qualcuno in quel ruolo”.

Poi Gago ha continuato:“In quella posizione lì, Lobotka dovrebbe evolversi un po’, dovrebbe crescere. Il sogno del Barcellona è Kimmich, anche se è molto difficile. Lobotka è un piano B. Guido Rodriguez? È un giocatore che gioca basso davanti alla difesa. Nel Betis ha il compito di tenere la posizione. Nel Betis siamo c’è periodo un po’ strano, dipende da cosa accadrà con Manuel Pellegrini. Guido Rodriguez è in scadenza, bisogna capire se continuerà al Betis. È molto utile come giocatore per il Betis”.