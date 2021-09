Federico Cherubini, nuovo capo dell’area tecnica della Juventus dopo l’addio di Paratici, ha rilasciato oggi un’intervista al quotidiano torinese Tuttosport: il dirigente ha parlato di diversi temi, tra cui l’addio di Ronaldo e il rinnovo di Dybala.

In una domanda dell’intervista, Cherubini ha anche parlato della difficile vigilia di Napoli-Juventus, annunciando che la società, molto probabilmente, non farà partire nessun sudamericano. Queste le parole:

“In generale, tutto il mondo è ancora afflitto dalla pandemia, ma ognuno ha trovato una soluzione indipendente. Forse bisognava coordinare il tutto; mi auguro che quando finirà tutto questo, si possano armonizzare i calendari. Noi, adesso, siamo i più penalizzati, anche perché è impossibile che i sudamericani, dopo tre gare in poco più di una settimana e il viaggio transocenaico, possano andare a Napoli. Noi abbiamo anche altre partite importanti e per questo non rischieremo l’incolumità dei nostri calciatori”.

Dunque, a Napoli non ci saranno Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo e Alex Sandro, oltre agli infortunati Chiesa, Kaio Jorge, Ramsey e Arthur.