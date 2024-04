Il Mattino – ADL tratta anche Pioli, la situazione

Il futuro del Napoli comincia a prendere forma. Secondo quanto riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è pronto a discutere con Stefano Pioli per affidargli la panchina azzurra. Tuttavia, prima di poter finalizzare l’accordo, Pioli dovrà risolvere il suo contratto con il Milan.

Il presidente del Napoli vuole evitare qualsiasi conflitto o trattativa con il Milan, quindi spetterà a Pioli negoziare la sua uscita con il club rossonero. Una volta risolta questa situazione, il Napoli ha già pronto un contratto biennale per Pioli, con un salario di 3 milioni di euro a stagione. Ricordiamo inoltre che ADL sta trattando ormai da mesi con Antonio Conte, ma la trattativa con Pioli fa trapelare che non aspetterà il tecnico pugliese ancora per molto.