Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è intervenuto all’assemblea generale dell’ECA e ha parlato del progetto della Superlega. Le sue parole:

“Dopo le vicende avvenute in queste ultime due stagioni vogliamo tornare alla normalità. In primis dobbiamo fare fronte comune contro questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che sia stato solo un episodio. Non vogliamo rivivere quella situazione, noi dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia”.