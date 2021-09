L’ortopedico Caruso su Meret: “In 2-3 settimane può tornare ad allenarsi”

Leopoldo Caruso, ortopedico dell’Ospedale Pellegrini, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’infortunio di Alex Meret. Le sue parole:

“La frattura di Meret è la frattura di un processo trasverso. ossia una frattura parziale. I tempi di recupero rimangono sulle 3-4 settimane. Non limita in modo particolare la persona, ma il portiere potrebbe sentire dolore se dovesse tuffarsi da quel lato. Non deve avere fretta di rientrare, ma si tratta comunque di una frattura benigna. Tra 2-3 settimane potrebbe tornare ad allenarsi e tra un mese in campo”.