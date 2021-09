Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare, tra le altre cose, del campionato di Serie A. Le sue parole:

“Per questa Serie A l’Inter è la favorita, subito dopo c’è Napoli che vedo molto bene. A seguire Lazio, e infine una tra Atalanta, Milan e Roma. La Juve la metto fuori”.