Il Napoli continua a volere un centrocampista da regalare last-minute a Luciano Spalletti. Come riporta Il Mattino, i nomi sono sempre gli stessi, con Sofyan Amrabat che sembra essersi un po’ defilato, Sander Berge, che però è molto complicato, e Zaydou Youssouf del Saint-Etienne che sembra essere in pole position, con la squadra francese che sembrerebbe aver aperto al prestito. La trattativa non è ancora chiusa, ma si saprà tutto nelle prossime ore.