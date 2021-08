Zielinski non convocato: i motivi della decisione di Spalletti

Un infortunio che inaugura la stagione, quello di Piotr Zielinski. I nostalgici, ma non troppo, ricorderanno l’incubo vissuto la scorsa stagione con una sfilza di infortunati che hanno invalidato il Napoli nel mese forse più importante che poi ha deciso gran parte della stagione azzurra, dalla doppio sfida in Europa League con il Granada a quelle in Coppa Italia con l’Atalanta. La scorsa settimana però è ricominciata la piaga degli infortunati, già inaugurata a Dimaro con Demme. Sembra però vicino il rientro del polacco tenuto a casa in via del tutto precauzionale. Al momento, con la coperta cortissima, Spalletti stringe i denti e fa di necessità virtù, affidando le chiavi del centrocampo ad Elmas, parso brillante e in forma contro il Venezia.

Secondo ‘Il Mattino’ inoltre Zielinski non risponderà alla chiamata della Polonia per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, restando quindi a riposo a Castel Volturno per lavorare in vista della Juventus.