Scambio Thorsby-Petagna: ADL ha le idee chiare

Stando a quanto riportato da ‘Il Mattino‘ saranno giorni caldi, anzi infuocati per il Napoli sul mercato. Gli azzurri hanno già comunicato attraverso Luciano Spalletti che Ounas non partirà, e sulla stessa strada c’è anche Manolas, l’unico vero partente potrebbe essere Andrea Petagna. L’ex atalantino è cercato dalla Sampdoria, che forte della volontà del calciatore di trovare più spazio proverà a strapparlo al Napoli in prestito. Di fatti l’attaccante potrebbe trovare poco spazio in un reparto che sembra affollatissimo, e anche oggi a Genova – nonostante l’assenza di Osimhen – dovrebbe partire dalla panchina.

Al momento l’unica squadra su di lui è la Sampdoria, che vedrebbe nel ‘Bulldozer’ un ottimo ricambio a Quagliarella e Gabbiadini. Al momento a non convincere ADL è la formula dell’affare, un prestito secco a discapito di quello oneroso imposto dal Napoli. I doriani sarebbero anche pronti a sacrificare Thorsby, vecchio pallino della dirigenza partenopea, ma al momento anche qui Giuntoli e il Patron non mollano.