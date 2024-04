Esposito: “Contestazioni al Napoli? Se ne stessero a casa, sono pseudo tifosi“

Il giornalista Paolo Esposito ha criticato quella parte di tifoseria napoletana che ha alzato toni di contestazione nei confronti di squadra e società.

Ecco quanto si legge in un commento su Facebook: “Io certi pseudo tifosi, li inviterei a restarsene a casa, invece che seguire il Napoli allo stadio solo per manie di protagonismo, a contestare e senza tifare e a non incoraggiare i calciatori azzurri che oggi hanno disputato il miglior primo tempo di tutta questa stagione e vanno incoraggiati, perché la possono vincere sta partita. Se ne stessero a casa questi pseudo tifosi che evidentemente con presunzione, pensano di essere indispensabili e quelli più importanti al Maradona! Hanno messo sotto la Roma, che sta facendo un catenaccio anni 60, i giocatori partenopei hanno sfiorato il gol in più di un’occasione! Se finiva 2 a 0 per il Napoli questo primo tempo, non c’era nulla da ridire”