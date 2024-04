Stramaccioni: “Napoli, Gasperini sarebbe l’ideale“

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma.

Queste le sue parole in merito al prossimo allenatore del Napoli: “C’è un allenatore che sarebbe perfetto per il Napoli: si tratta di Gasperini. È vero che con l’Inter ha fallito ed ancora gli brucia, ma aveva crismi opposti ai suoi. A Napoli troverebbe fame di vittoria, una squadra pronto a seguirlo e questo sarebbe fondamentale per lui. Ovviamente avrebbe bisogno di calciatori adatti al suo progetto”.