De Rossi a Sky: “Napoli grande squadra, vorranno dimostrare di essere ancora campioni“

Manca davvero poco al calcio d’inizio del match tra Napoli e Roma. Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi ha così ha parlato pochi minuti prima della partita ai microfoni di Sky: “Non c’è un atteggiamento per l’inizio e uno per la fine. Serve un atteggiamento da grande squadra, perché affrontiamo una grande squadra che avrà voglia davanti al suo pubblico di mostrare che sono ancora i campioni. Serviranno 90 minuti quasi perfetti per portare a casa punti. N’Dicka? Ha saltato una settimana, non c’era bisogno di rifare una preparazione”.