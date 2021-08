FOTO – Probabili formazioni Genoa-Napoli: chi gioca in attacco?

Tutto pronto a Marassi, alle 18:30 in campo Genoa e Napoli per il secondo turno di Serie A. Gli azzurri devono continuare la striscia positiva ai fini della classifica, per quello che conta dopo due giornate, per allontanare la Juventus e agganciare Lazio e Inter. Stando alla probabile formazione riportata da ‘Il Mattino’ Ballardini continuerà con il 3-5-2 classico con Sirigu fra i pali, difesa a 3 composta da Criscito, Vasquez e Vanheusdan; la linea a 5 di centrocampo sarà composta da Cambiaso, Rovella, Badelij a fare da play basso, Hernani, Sabelli; in attacco coppia con Ekuban e Kallon.

Spalletti invece sulla scia del Venezia ripropone il 4-3-3, con Meret a difendere la porta, confermata la difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; a centrocampo non convocato rispetto alla partita in casa di una settimana fa Zielinski e al suo posto con Fabian e Lobotka ci sarà Elmas; in attacco il tridente dei ‘piccoletti’ con Politano, Lozano (falsa punta) e Insigne.

Qui la formazione: