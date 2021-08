Le Nazionali continuano ad affliggere i club di Serie A e non solo. La terza giornata di campionato si giocherà dopo alcune gare di qualificazione al mondiale, tra cui anche quelle che interessano le squadre sudamericane. Dopo i due match saltati a causa del Coronavirus, la Conmebol ha ufficializzato che per recuperare le suddette partite a settembre e ottobre si giocheranno tre incontri anzichè due.

Il che mette parecchio in difficoltà i club che riavranno i rispettivi giocatori non prima del sabato o della domenica in cui il campionato riprenderà dopo la sosta. In particolare, una squadra che rischia di essere condizionata è la Juventus, che alla terza giornata affronterà il Napoli. Tra i convocabili sudamericani nei bianconeri ci sono Dybala, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro e Bentancur.