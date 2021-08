Arrivano novità dalla Francia in merito alla trattativa Emerson Palmieri-Lione. Secondo quanto riportato dal giornalista Saber Desfarges, il terzino italo-brasiliano potrebbe sfuggire all’OL. C’è infatti la forte concorrenza del Napoli, che non molla per cercare di portarsi a casa il calciatore del Chelsea, che sarebbe particolarmente tentato dal progetto partenopeo.