Borriello: “L’inaugurazione dello stadio deve essere gratis. Il Napoli ci ha imposto un divieto. Vi spiego”

Ciro Borriello – assessore allo Sport del Comune di Napoli – è stato ospite a Radio Punto Nuovo. L’assessore è tornato a parlare della recente vicenda che lo ha visto coinvolto nella polemica per l’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Lo stadio non è della società, ma del Comune e dei cittadini napoletani. Il mio intento era organizzare un momento per la città con 500 bambini, come avrebbe voluto Maradona. Non c’era nessuno scopo politico. I bambini si sarebbero accomodati sul terreno di gioco. L’evento non sarà a pagamento, sarà ripensato sempre in ottica gratuita. Il Napoli, invece, vuole un evento a pagamento. Il Napoli ci ha mandato una lettera in cui ci invitava a non calpestare il terreno di gioco. Un vero e proprio divieto. C’è una convenzione, ma esistono delle deroghe.

Il Napoli non ha mostrato un briciolo di interesse per quello che avremmo voluto fare. L’inaugurazione sarà gratis, una festa di popolo per ricordare Diego”.