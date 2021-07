Alvino: “Bisogna aspettare l’incontro tra le parti per commentare: la base è questa”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal, per parlare del mercato azzurro e in particolare del rinnovo di Insigne: “Il Napoli non è fermo sul mercato, anzi sta cercando di piazzare gli esuberi e fare cassa nel miglior modo possibile. L’unico dubbio ad oggi è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Spero che i rapporti non si facciano freddi giorno dopo giorno. I tifosi hanno preso posizioni sbagliate in merito alla questione e prevedo un ambiente spaccato. Bisogna aspettare l’incontro tra le parti per commentare, la base è che entrambi vogliono continuare insieme”.