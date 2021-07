Sky – Incontro tra Insigne e De Laurentiis: la possibile data

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione del rinnovo di Insigne si fa sempre più calda in casa Napoli. Il futuro del numero 24 è ancora un punto interrogativo e gli resta solo un anno di contratto in azzurro. Fino ad oggi non ci sono stati incontri tra le parti, prima perchè il giocatore era impegnato a disputare l’Europeo e ora è in vacanza. Un possibile incontro tra l’entourage del capitano e la società azzurra potrebbe avvenire il 5 agosto, quando Lorenzo tornerà a disposizione di mister Spalletti per il ritiro a Castel di Sangro.