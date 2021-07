Venerato: “Il Napoli vuole Emerson, ma il Chelsea non è convinto. La situazione su Mario Rui”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di alcune strategie di mercato dei partenopei.

“Il Napoli è interessato ad Emerson Palmieri da tempo, il rapporto personale tra Spalletti ed il calciatore può velocizzare alcuni aspetti. Lo stesso mister in conferenza stampa ha lasciato intendere certe cose. Il Napoli lo vorrebbe in prestito: affinché ciò avvenga, Emerson dovrebbe prolungare il contratto di un altro anno. Opzione che non convince il Chelsea, che vorrebbe monetizzare 20milioni. Il Napoli attende e aspetta di vendere Mario Rui. Il portoghese, prima di andare in Turchia, vuole un aumento di stipendio. Il Galatasaray fa spallucce. Tutto resta aperto, Giuffredi sta definendo i dettagli burocratici per il contratto di Hysaj alla Lazio. Fatto ciò, si dedicherà a Mario Rui”.