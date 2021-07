TuttoSport – La rosa attuale già ha convinto Luciano Spalletti

Luciano Spalletti sarebbe già entusiasta della rosa attuale degli azzurri.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, al tecnico di Certaldo piacerebbe e non poco l’intero gruppo a sua disposizione anche senza grossi investimenti per la difesa e l’attacco. E’ consapevole della necessità di intervenire sulla fascia sinistra, date le ultime vicende legate alle partenze di Hysaj e Mario Rui ed un Ghoulam non affidabile. Oggi si terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli e le risposte alle domande sul mercato saranno fondamentali per capire il primo orientamento dell’ex Roma ed Inter.

Spalletti vorrà lavorare sul campo e tra una settimana esatta potrà farlo direttamente a Dimaro.