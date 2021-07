CdS – Se non arriva Emerson, pronto il piano B e C per Giuntoli

È sempre più forte l’interesse per Emerson Palmieri ma pare non essere l’unica strada percorribile qualora qualcosa dovesse andare storto. Infatti il Napoli sta già valutando altri profili come scrive il Corriere dello Sport: “Si partirà da Mario Rui, sull’uscio di Castel Volturno con il suo contratto sontuoso (da 2 milioni e ducentomila euro a scalare e sino al 2025): in Turchia, al Galatasaray, anche se hanno le proprie esigenze e bisognerà aspettare ancora la svolta. Poi, a quel punto, il Napoli proverà a capire quanti e quali siano i margini di intervento con il Chelsea, che con Emerson Palmieri ovviamente vorrebbe realizzare.

I rapporti tra il Napoli e la sponda “blues” di Londra sono assai amicali, si sono rafforzati (addirittura) dopo che Jorginho, ormai promesso al Manchester City, con una manovra audace venne tenuto in ghiacciaia e poi girato ad Abramovic. Altrimenti, partirebbero il piano-B e poi anche quello C: Reinildo Mandava (27) del Lilla è la figura più aderente, almeno così pare, e le relazioni che lo accompagnano sono appaganti per Giuntoli e per l’area scouting; altrimenti, c’è sempre Gudmundosson (22) del Groningen. Oppure no: c’è un’estate intera, con una fascia spalancata, dinnanzi al Napoli”.