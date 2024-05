Marolda: “Kvara, il Napoli dovrà pagare di più per tenerselo. Conte? Il suo mancato arrivo può comportare due problemi”

Ciccio Marolda è stato ospite a Giochiamo d’Anticipo su Televomero. Il giornalista ha commentato due situazioni importanti per il Napoli: il rinnovo di Kvaratskhelia e l’interesse per Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il procuratore di Kvara verrà con proposte anche da parte di squadre di un certo livello, questo andrà a ripercuotersi ovviamente anche sull’offerta economica da presentare al ragazzo. Per tenere il georgiano il Napoli dovrà pagare di più.

Conte? Quando si contatta questo allenatore si sa cosa comporta: rivoluzione tattica, giocatori di un certo livello in rosa e soprattutto nessuna interferenza del presidente nello spogliatoio. Il suo mancato arrivo può comportare due problemi: un Napoli che non potrà lottare per il vertice e soprattutto il mettere in cattiva luce l’allenatore che verrà dopo di lui. In merito all’ex Juve e Inter i contatti ci sono stati e c’era la sua disponibilità, tanto che l’allenatore si era portato avanti con il lavoro e aveva dato mandato alle agenzie immobiliari di visionare degli appartamenti in città e in particolare a Posillipo. Dopo questa stagione e i problemi di personalità emersi nella squadra, al Napoli e soprattutto ad ADL sarebbe servito un tecnico capace di dare subito un’impronta e un forte carattere”.