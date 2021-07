CdS – Spalletti pronto a partire da 4 calciatori fondamentali e ADL fa le sue richieste

Oggi Spalletti parlerà per la prima volta da allenatore del Napoli e risponderà alle domande che in questi giorni stanno attanagliando i pensieri di molti circa la composizione della sua squadra. A tal proposito il Corriere dello Sport ricostruisce la rete di priorità del nuovo tecnico: “Partendo dal basso, cioé dalla porta, Spalletti si ritroverà a sgomberare l’aria di porta dai dubbi, dalle ombre e dai tormenti che il ballottaggio tra Meret e Ospina ha scatenato, una alternanza urticante che ha sottratto all’enfant prodige la serenità per esplodere. Meret è un investimento da 25 milioni di euro, ha fatto in tempo a riconquistare la Nazionale e a godersi questi giorni sospeso in quel sogno che si chiama Europeo”.

Su Insigne – “Il caso dell’ estate rischia di essere Insigne, che ha un contratto in scadenza tra dodici mesi: la sorte, pure stavolta, non è stata alleata di Spalletti, che ha però il carisma per sedurre lo “scugnizzo”, per renderlo partecipe del progetto tecnico, per incidere – con la sua personalità su una scelta chiaramente dipendente da ben altri, e complicati, interessi. Ma Spalletti è un fattore o può diventarlo”.

Su Kostas Manolas – “Ha condiviso con Spalletti un biennio, ne ha assorbito le tesi, ne manda a memoria i movimenti e ritrovarsi con un allenatore per lui speciale può restituirgli quella padronanza, persino l’ autorevolezza, che a Napoli non è riuscito ad esibire con continuità”.

Su Osimhen – “La prima stagione di Osimhen, con la spalla fasciata, il Covid che l’ ha isolato e la commozione cerebrale che l’ ha terrorizzato, è piena comunque di 10 gol, non una enormità e neanche pochi. Spalletti esalta il gioco offensivo, ottiene numeri (anche) giganteschi, talvolta esagerati, e in quella sua visione offensivamente trasgressiva c’ è pure un’ opportunità in più per un attaccante che ha mezzi non solo atletici per imporsi”.

Le richieste di ADL – “De Laurentiis gli ha già chiesto due cose, indipendenti (ma non troppo) tra di loro: «Far quadrare i conti e tornare in Champions League». Se non gli aggiunge «sarà il nostro Ferguson», sarà come avere un peso anche scaramantico in meno e un pizzico di leggerezza in più”.