TMW – Altro che Napoli, Gasperini può rinnovare con l’Atalanta. Il punto

Il casting allenatore prosegue per Aurelio De Laurentiis. Sono quattro, secondo i rumours, i pretendenti: Vincenzo Italiano, Antonio Conte, Stefano Pioli (trattativa in stato avanzato, secondo Repubblica) e Gian Piero Gasperini. Tre sono in uscita, uno è in cerca di una squadra.

Situazione completamente diversa quella del tecnico dell’Atalanta: la Dea è sempre più convinta di poter continuare con Gasperini. Non c’è alcuna fretta di rinnovare. A fine stagione la società farà il punto della situazione, ma pochissimi se non nulli sono i dubbi: la volontà è di continuare. Volontà che potrebbe sposarsi con quella dell’allenatore. Il contratto è già pronto con un prolungamento fino al 2026.