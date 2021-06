De Luca: “Complimenti al Napoli Basket, un orgoglio per Napoli”

Gioia per la città di Napoli che, dopo 13 lunghi anni, torna nella massima divisione del basket italiano. Dopo la SSC Napoli, a fare i complimenti arriva il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Il presidente ha ripostato la loro grafica e scritto come descrizione: “Dopo 13 anni, la GeVi Napoli Basket torna in Serie A1. Complimenti alla squadra, a mister Sacripanti e alla società, per aver centrato questo storico traguardo dopo la vittoria della Coppa Italia di A2. Davvero una grande soddisfazione e un grande orgoglio per Napoli”. Di seguito il post del presidente della Regione dal suo profilo Instagram ufficiale: