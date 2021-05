Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra: “Molti tifosi rifiutano l’arrivo di Spalletti solamente per i litigi com Totti e Icardi. Con il centravanti argentino aveva ragione il tecnico toscano. Invece con Totti vorrei ascoltare anche la versione del mister che non ha mai parlato in pubblico di ciò. Con Spalletti il Napoli farà un salto di qualità creando un buon calcio e facendo divertire”