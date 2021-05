Pazienza a KKN: “Spalletti e ADL hanno già messo in conto una cosa: vi dico quale”

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, ha parlato anche ai microfoni di Radio Kiss Napoli:

“Ho avuto Spalletti come allenatore, ricordo ancora quando lo accogliemmo ad Udine. Venivo dalla Serie C, mi affacciavo giovanissimo alla Serie A ed avevo un’emozione fortissima. I calciatori del Napoli sono esperti. Spalletti ti fa rendere al massimo, è indiscutibile. Le idee di Spalletti possono migliorare le qualità dei calciatori. Il mister sa tirare fuori il meglio, la scelta del Napoli è quella giusta per la piazza, ha esperienza e qualità, un carisma particolare e può far bene in azzurro. Scegliendo Spalletti, sono certo che avranno messo in preventivo il confronto costruttivo che potrà esserci tra caratteri carismatici e decisi come quello del mister e quello del presidente De Laurentiis. Lo Spalletti di oggi ha idee di calcio diverse rispetto ai suoi inizi. Chiederà centrocampisti moderni e dinamici, bravi in entrambe le fasi e che non diano riferimenti agli avversari”.