Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica” Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli quest’estate. Lo spagnolo non vuole rinnovare al momento (ha il contratto in scadenza nel 2023) e Atletico Madrid e Psg restano vigili sul centrocampista. Il Napoli, pur di non perderlo a zero, potrebbe venderlo al primo offerente, valutando le proposte.