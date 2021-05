Napoli, i dubbi di Gattuso in vista del Verona: ballottaggio in porta tra Meret ed Ospina e non solo, le ultime

L’ultima di campionato si avvicina, il Napoli è ad un passo dalla Champions ma prima dovrà affrontare il Verona di Juric: l’edizione del Corriere dello Sport, analizza i dubbi di formazione prima del match al Maradona:

“Rino Gattuso, con il Verona, potrebbe anche confermare la squadra che ha vinto con la Fiorentina. In blocco: dal portiere al centravanti, fermo restando qualche piccolo dubbio ricavato proprio dalle scelte più recenti. Con ordine: Meret, in odore di Europeo e soprattutto bisognoso di mettere insieme un’altra prestazione che lo spinga in vetrina, dovrebbe ancora avere la meglio su Ospina. A seguire: linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Manolas e Rrahmani al centro, e Hysaj a sinistra. A centrocampo, cosa già accaduta con l’Udinese e a Firenze, Rino potrebbe riproporre per la terza volta consecutiva la coppia Fabian-Bakayoko; mentre in attacco il tris di trequartisti alle spalle di Osimhen, il nuovo centravanti intoccabile, dovrebbe essere composto da Politano, Zielinski e Insigne“.