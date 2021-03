Maksimovic, il difensore in uscita: c’è interesse da parte di una big italiana

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Gianluca di Marzio, sembrerebbe che Nikola Maksinovic sia stato preso di mira dall’Inter.

L’attuale difensore del Napoli, è in scadenza di contratto e andrebbe via a parametro zero. Un’opzione interessante per il club nerazzurro, che dovrà fare i conti con i possibili addii di Ranocchia e Kolarov.

Nel frattempo, Maksimovic è oggetto d’interesse anche per alcuni club di Premier League, ma l’intenzione del serbo è quella di proseguire la sua carriera in Italia.