Gazzetta – Scelto da Gattuso il titolare tra Lozano e Politano

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso avrebbe fatto la sua scelta in merito a chi aggiudicare il posto da titolare tra Lozano e Politano.

Con l’attaccante messicano ormai recuperato, mister Ringhio potrà puntare sulle sue giocate in accelerazione e in smarcamento degli avversari, attribuendo un valore aggiunto alla squadra per il finale di stagione. Sarà dura, però, fare a meno di Matteo Politano, in gran forma nell’ultimo periodo e tra i giocatori più schierati nel Napoli insieme a Zielinski e Insigne.

Al Chucky, dunque, la titolarità sulla fascia destra.