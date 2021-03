Kiss Kiss, De Maggio: “Mazzoleni al VAR? Scelta difficilmente comprensibile”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio, durante la trasmissione “Radio Goal“, ha commentato con molto scetticismo la decisione di affidare il VAR a Mazzoleni:

“Avrei scelto chiunque, di certo non l’ex Mazzoleni al VAR. Ci sono tanti motivi per evitare questo tipo di scelta. Nella partita contro il Sassuolo ci sono state scelte inspiegabili come il rigore non dato a Politano o il goal annullato di Insigne per un fuorigioco millimetrico, anche se in quel caso decidono le macchine. Io di certo, non gli avrei affidato il VAR“.