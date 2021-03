Tuttosport – Il Napoli punta due nuovi difensori, uno dei due milita in Serie A: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli sta ripensando ad un ringiovanimento della rosa, soprattutto in difesa. I probabili addii di Makismovic, Hysaj e non solo a fine stagione potrebbero dare inizio ad una vera e propria rivoluzione. De Laurentiis infatti lavora a ben due profili! Il primo è Senesi, il difensore del Feyenoord di cui si parlò molto anche nella scorsa estate. Ad oggi il centrale argentino ha collezionato ben 32 presenze in Eredivise ed ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

Il secondo è Diogo Dalot, attualmente in prestito al Milan ma che è ancora di proprietà del Manchester United. Anche per il terzino portoghese la valutazione è di circa 20 milioni di euro ma ADL punta ad abbassare le pretese dei “red devils” soprattutto in caso di mancato riscatto da parte del Milan.