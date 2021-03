VIDEO – La SSC Napoli celebra la splendida stagione di Zielinski su instagram!

Dopo aver sconfitto il Coronavirus, Piotr Zielinski è tornato a piccoli passi verso la forma migliore. Il centrocampista polacco adesso ha praticamente preso per mano il Napoli e, assieme ad Insigne e Lozano, è sicuramente l’uomo in più di questa squadra. La nuova posizione da trequartista dietro la punta ha fatto si che l’ex Empoli esprimesse ancora meglio tutte le sue potenzialità. La continuità che gli è sempre mancata, almeno in questa stagione, non è stata un problema dato che, più di una volta, ha trascinato gli azzurri alla vittoria. Lo sa bene la società che gli ha dimostrato tutta la sua riconoscenza con un bel video su instagram nel quale si possono ammirare le due perle rifilate al Cagliari. Di seguito il post: