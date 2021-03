CdS – Riprende anche il calcio delle categorie minori: via libera per l’eccellenza!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione delle categorie minori in Italia. Infatti, come riportato dal quotidiano, è arrivato il via libera per la ripartenza dell’eccellenza: “Pare esserci, intanto, una speranza per l’ Eccellenza, divisa tra società che chiedono di giocare e altre che temono di non riuscire a sostenere i costi del protocollo. «L’ Eccellenza ripartirà – ha assicurato il presidente federale, che ha assunto la delega per prendere la decisione finale – abbiamo chiesto alla Lnd di darci indicazioni sui format». Il consiglio direttivo della Lega Dilettanti si riunirà il prossimo 10 marzo. Non ci saranno retrocessioni, mentre verrà premiato il merito mantenendo i passaggi in Serie D. Nello stesso “pacchetto” anche l’ Eccellenza femminile e i campionati di Serie C-C1 di calcio a 5″.