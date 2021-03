CorrSport: L’infortunio di Dijks è diventato una telenovela

Mentre il Bologna si prepara alla sfida di domani contro il Napoli al Maradona, Mihajlovic dovrà rinunciare ancora a Mitchell Dijks.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Chiudiamo con Dijks: è possibile che ogni suo guaio fisico diventi una telenovela? L’olandese è convocato per Cagliari, anzi no, resta a casa. Avendo avvertito di nuovo un fastidio al muscolo pettineo mentre saliva sul pullman dopo essersi sempre allenato con il gruppo nei giorni precedenti? La verità è una sola: c’è chi è pronto a giocare anche rotto e chi appena ha un malessere si tira fuori, non avendo un cuor di leone. Le conclusioni sono facili da tirare”.