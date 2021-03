Anche Roberto Insigne cacciato dall’allenamento del Benevento

Dopo l’allontanamento di Mario Rui dall’allenamento del Napoli giovedì, anche a Benevento ci sono stati dei problemi. Inzaghi ha infatti cacciato Roberto Insigne, reo di aver avuto un diverbio con Schiattarella.

Lo ha scritto oggi Il Mattino:

“La vigilia di Spezia-Benevento turbata da un litigio avvenuto sul campo nel corso della rifinitura, qualche ora prima della partenza per la Liguria. Un acceso diverbio in allenamento che avrebbe visto protagonisti i giallorossi Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne, scaturito, come spesso accade in questi casi, da un duro contrasto di gioco. Una parola tira l’altra e la discussione si sarebbe protratta oltre il limite nonostante i tentativi di Inzaghi e del suo staff di rasserenare gli animi. Inevitabile la decisione da parte dell’allenatore, in un momento particolarmente delicato del campionato e alla vigilia di uno scontro salvezza di fondamentale importanza, di escludere entrambi dai convocati per motivi disciplinari”.