CorrMezz – Gattuso non si arrende, le difficoltà sono un stimolo

Le tante assenze in casa Napoli non dovranno demotivare gli azzurri in testa spagnola.

Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo la quale Gattuso non si arrenderà in questa situazione e provvederà come sempre ad uscirne nel migliore dei modi. L’unico obiettivo di stasera è vincere e il tecnico ha il dovere morale di richiedere tutto l’impegno e massima concentrazione a chi scenderà in campo stasera. Gli spagnoli proveranno a giocarsela, alzando il baricentro e cercando la profondità per affondare e far male agli azzurri. Non sarà facile per gli uomini di Ringhio, questo è indubbio.

L’ex Milan spera di recuperare almeno Ghoulam e Kouibaly, ancora positivi al Covid-19 ma in lenta ripresa; le assenze, dunque, seppur tante, non dovranno essere un alibi per il match di stasera.