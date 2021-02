Il Mattino: quella strana volta dei fratelli Maradona con la maglia del…Granada!

Oggi Il Mattino svela un importante retroscena che vede protagonisti i tre fratelli Maradona. Lalo, Hugo e Diego giocarono infatti una sola partita con la stessa maglia: quella del Granada avversario di questa sera del Napoli in Europa League.

L’evento si tenne nel 1987:

“Il Napoli campione d’Italia già veleggiava in testa al campionato e sembrava destinato a un altro tricolore: Ferlaino cedette per una partita Diego al Granada, dove due mesi prima si era accasato il fratello Lalo, mentre Hugo era al servizio dell’Ascoli. Nel contratto sottoscritto tra il Granada, la squadra che stasera affronterà gli azzurri di Gattuso, e il Napoli per il prestito di Lalo, i dirigenti spagnoli pretesero di inserire una clausola: prima della fine dell’anno, i tre fratelli avrebbero dovuto giocare insieme un’amichevole con la casacca biancorossa. L’evento fu intitolato Los Hermanos, venne organizzato di domenica 15, fu Diego a indicare gli avversari e la scelta cadde sugli svedesi del Malmoe, allenati da Roy Hodgson”.

E Diego cedette la numero 10:

“Di evento si trattò, appunto, perché lo stadio Los Carmenes (l’impianto dove il Napoli gioca questa sera è stato rifatto e si chiama Nuevo los Carmenes) fece registrare il tutto esaurito e perché per la prima volta i tre fratelli Maradona si esibirono in una stessa squadra. Il Granada s’ impose per 3-2, a segno prima Lalo (unico dei tre a indossare la maglia sponsorizzata del club), poi verso la fine del match su punizione fece gol anche Diego, che scese in campo con la numero 9 perché lasciò indossare la 10 a Lalo”.