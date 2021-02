GdS: “Notte tormentata per Insigne: certe attese ti logorano dentro”

Lorenzo Insigne è alla ricerca del centesimo gol con la maglia del Napoli ma soprattutto ha il compito da capitano di caricarsi la squadra sulle spalle e uscire da questo momento negativo tutti insieme.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermata sul ruolo di Insigne in questo momento così delicato per la squadra e l’allenatore: “Attese come queste logorano dentro, portano delle responsabilità dalle quali non si può sfuggire, soprattutto quando indossi la fascia da capitano. Tensioni comprensibili, che di solito caratterizzano le vigilie importanti, come quella che sta vivendo il Napoli. La gara di questa sera non è solo l’occasione per raggiungere la finale, ma rappresenta qualcosa di più”.