VIDEO – Conte vs Agnelli, clamorosi insulti in diretta: LA RICOSTRUZIONE

Ieri sera durante la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus è scattata una lite a distanza tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro al termine della prima frazione di gioco avrebbe mostrato il dito medio nei confronti di Agnelli mentre stava rientrando nello spogliatoio. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, risultato che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di strappare il pass per la finale in programma il prossimo 19 Maggio. A fine partita è arrivata la risposta di Agnelli nei confronti di Antonio Conte dopo la qualificazione raggiunta. Il presidente bianconero è sceso dalla sua postazione in tribuna ed il labiale è sembrato molto chiaro: “Conte prendilo nel cu**”