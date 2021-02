CdM – 406 milioni di perdite negli ultimi cinque anni: urge una riflessione su Giuntoli

Non si erano mai verificate perdite di questo calibro nell’era De Laurentiis negli ultimi 5 anni: 545 milioni spesi e 139 milioni ricavati.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, presta l’attenzione sul mercato flop dell’era Giuntoli: “La fredda logica dei numeri racconta dunque 406 milioni di perdite, rispetto agli investimenti fatti in entrata. Un ciclo che non si è ancora concluso ed è fortemente condizionato nell’ultimo anno dalla pandemia ma che espone a inevitabili riflessioni sull’operato di Giuntoli. Secondo i dati “Cies” oggi il saldo negativo del Napoli è tra i primi venti del Napoli. Bisogna ritornare agli albori, precisamente ai tempi di Pierpaolo Marino, per ritrovare l’ultimo bilancio negativo del Napoli con 8 milioni”.