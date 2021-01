Tuttosport – Con la cessione di Milik il Napoli potrebbe avere un utile di 19 miolioni

L’edizione odierna di Tuttosport riporta che la cessione di Arkadiusz Milik tra stipendio tagliato, prestito oneroso ed obbligo di riscatto potrebbe portare nelle casse del Napoli ben 19 Milioni di euro per un giocatore fuori rosa che a Giugno avrebbe potuto rinforzare una diretta concorrente a parametro zero.

L’attaccante polacco dopo 93 presenze e 38 gol con la maglia azzurra, aveva rotto i rapporti con la società a Giugno che però non era riuscito a piazzarlo nella scorsa sessione di mercato estiva. C’era la forte paura di perderlo a zero esattamente un anno dopo, per di più ad una diretta concorrente, invece la società è riuscita in un vero e proprio miracolo, riuscendo a risolvere un gran problema.