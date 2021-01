Longari: “Llorente andrà via difficilmente! Ottima l’operazione Milik”

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, ha parlato a “Il Sogno nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio 1 Station di calciomercato: “La cessione di Milik al Marsiglia è un’eccellente operazione, considerando che il Napoli l’avrebbe perso a parametro zero a breve. Questa operazione è sicuramente un’ottima plusvalenza. Sicuramente per il Napoli è stato un affare. Gli azzurri avrebbero dovuto occuparsi di questa vicenda l’estate scorsa, quando probabilmente avrebbe guadagnato maggiormente. Credo che anche per l’attaccante sia stata una grande occasione. Così facendo, potrà giocarsi anche l’Europeo 2021 con la Polonia”.

“Malcuit? Diverse squadre si sono interessate a lui: in primis il Parma, che poi ha preso Conti del Milan. Adesso, l’unica alternativa valida in Italia è la Fiorentina. È un calciatore fuori dal progetto Napoli di Rino Gattuso. Con Ancelotti era inamovibile, ma il calabrese ha fatto una scelta diversa, con Di Lorenzo che offre maggiori garanzie su quella fascia”.

“Il Napoli non ha intenzione di fare operazioni in entrata. Potrebbe, però, andar via Llorente, su cui c’è un interesse da parte dell’Udinese. Anche qui, però, la trattativa è difficile, perché l’attaccante è stato acquistato da De Laurentiis sfruttando gli sgravi fiscali del Decreto Crescita, pertanto, qualora dovesse cederlo, la società dovrebbe ripagare il fisco delle quote IRPEF non versate in questo anno e mezzo. Lo spagnolo non può uscire in prestito, perché a giugno gli scadrà il contratto. Ad ogni modo, prima di pensare alla cessione dell’attaccante, bisogna valutare la situazione Osimhen, ovvero quando tornerà a disposizione di Gattuso”.

” Rionnovi? Su Hysaj nutro più speranze, mentre credo che Maksimovic andrà via. Su di lui ci sono tante squadre pronte ad accontentarlo anche economicamente, tra cui il Tottenham. Il Napoli ha un ottimo rapporto con il procuratore di Hysaj, Mario Giuffredi, pertanto sono molto ottimista riguardo il suo rinnovo”.