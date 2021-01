Domani sera andrà di scena il big-match Inter-Juventus, con i bianconeri che dovranno prestare attenzione alla gestione dei cartellini. I calciatori a rischio squalifica sono: Danilo per il reparto difensivo, Rabiot e Bentancur per il centrocampo e Kulusevski per l’attacco. Mentre il Napoli non ha giocatori diffidati e dovrà stare attento soltanto ad eventuali cartellini rossi.