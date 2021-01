Verso Napoli-Fiorentina, Prandelli in conferenza: “Domani come con la Juve! Stadio? Una follia tutta italiana…”

A Napoli per cercare riscatto dopo la bruciante eliminazione con l’Inter ai Coppa Italia, avvenuta con un goal dubbio all’ultimo minuto dei tempi supplementari. E’ un Cesare Prandelli voglioso di riscatto quello che traspare dalla conferenza stampa pre-partita per il lunch match che andrà in scena domani allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Di seguito un riepilogo delle sue dichiarazioni:

“Napoli? Dobbiamo colpirlo come fatto con la Juve con delle ripartenze veloci, ma senza farci condizionare dall’entusiasmo e cercando di non difendere troppo bassi. Domani metterò in campo un centrocampo di qualità, ne ho bisogno se vogliamo continuare a giocare con le due punte.

Assurdo non permettere a Comisso di investire nello stadio, è una follia tutta italiana, così si fanno scappare gli investitori esteri che credono nel nostro paese, siamo fortunati perché Rocco è una persona che comunque vuole daretanto alla Fiorentina…”

Domani affrontiamo una squadra che gioca insieme da tanto tempo e i giocatori si conoscono a memoria, il Napoli è una squadra di grande qualità tecnica e dobbiamo cercare di evitare di difenderci chiudendoci in area di rigore…”