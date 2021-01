Ospina a Sportitalia: “Supercoppa potrebbe dare fiducia ma possiamo pensare in grande, ci siamo anche noi per lo Scudetto!”

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia concedendosi un’intervista esclusiva all’emittente sportiva, di seguito le sue dichiarazioni:

“Non mi piace fare paragoni tra Ancelotti e Gattuso, noi giocatori dobbiamo essere bravi a prendere il meglio da chiunque incontriamo in carriera; con Carlo avevo un bel rapporto ed è grazie a lui che sono a Napoli… Ringhio trasmette grande grinta e fiducia. Supercoppa? Abbiamo l’opportunità di giocare una partita fondamentale perché vincere un trofeo da grande fiducia. Dobbiamo pensare prima alla Fiorentina perché è una squadra di qualità e non sarà facile portare a casa i tre punti.

Guarderemo i nostri obiettivi partita dopo partita… Scudetto? Faremo il massimo per vincere il campionato, sarebbe bellissimo soprattutto per quello che si vive qui a Napoli. Mancano tanto partite al termine del campionato e penso che vincere sia ancora possibile. Da calciatori bisogna sempre pensare a vincere altrimenti e meglio non giocare. Il Napoli è una grande squadra e possiamo pensare in grande…”.